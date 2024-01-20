Как устранить отрицательную энергию из дома с помощью уксуса и корицы

Некоторые люди склонны чувствовать себя некомфортно в собственном доме. Не имея возможности выявить причину дискомфорта, они живут в нездоровой среде и переносят мрачную атмосферу.

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Иногда возникает неожиданная напряженность, и члены семьи охватывают чувство горечи и печали. Если ваш дом больше не приют, где вы чувствуете себя защищенным и беззаботным, велика вероятность, что там циркулируют негативные энергии. Издание Sante Plus советует воспользоваться древним ритуалом с уксусом и корицей, чтобы избавиться от вредных вибраций.

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Негативная атмосфера дома может погрузить нас в черную дыру и вызвать истощение, навлечь проблемы. Хотя общепринято, что положительные люди приносят хорошую энергию, сопровождаемую радостью, жизненной силой и гармонией, некоторые люди являются жертвами негативной атмосферы в своем жизненном пространстве. Последние должны проводить обряды очищения, чтобы отгонять злых духов от своего дома.

Защитный ритуал с уксусом и корицей приносит духовное очищение и избавляет ваш дом от всех отрицательных сущностей, которые могут его преследовать. Имея защитные свойства, корица действует как энергетический щит от токсических мыслей и отрицательных сил, которые могут нанести вред нашему жилому пространству. Помимо многократного использования в домашних условиях уксус способствует гармонизации окружающей среды, приносит исцеление и отгоняет злых духов.

Вот шаги, которые необходимо выполнить для энергетической уборки вашего дома:

1. Начните с подметания дома снаружи, чтобы удалить пыль и мусор.

2. Положите все, что вы подберете, в мусорное ведро и немедленно выбросьте.

3. В ведре смешайте воду с 6 столовыми ложками белого уксуса.

4. Протрите пол и вылейте грязную воду в канализацию.

5. По окончании поместите несколько палочек корицы в два литра воды и варите на слабом огне. Оставьте настаиваться, пока корица не выпустит свою сущность, затем снимите с огня.

6. Снова вымойте пол этой водой в каждой комнате дома, чтобы прогнать любые отрицательные вибрации и очистить разум.

7. Выливайте грязную воду в канализацию, чтобы избавиться от плохой энергетики из дома.

8. Обязательно проветривайте свой дом, чтобы стимулировать эвакуацию вредных энергий.

9. Рассмотрите возможность сжигания натуральных ароматов, чтобы гармонизировать свой дом, улучшить циркулирующие вибрационные волны и защититься от сглаза.

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