Жареная рыба – это настоящее деликатесное блюдо, но его насыщенный аромат может оставить неприятный след в каждом углу вашего дома.

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Патриоты Украины делятся полезными лайфхаками, которые помогут избавиться от запаха жареной рыбы дома. Если вы попробовали все возможные средства, такие как ароматизаторы, освежители воздуха, свечи или даже парфюмерия, и запах рыбы все равно остается, попробуйте создать свой собственный нейтрализатор запахов из доступных ингредиентов – белого уксуса и корицы.

Как приготовить нейтрализатор запахов:

Возьмите емкость с водой и добавьте 5-6 столовых ложек белого уксуса. Затем бросайте несколько палочек корицы в эту смесь. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и доведите жидкость до кипения. Во время кипения вода будет испаряться, поэтому не забывайте доливать жидкость в кастрюлю. После некоторого времени ваш дом будет наполнен приятным коричным ароматом, который нейтрализует запах жареной рыбы.

Если вам не нравится аромат корицы, вы можете заменить корицу эфирными маслами с цитрусовым ароматом. Эти лайфхаки помогут избавиться от неприятного запаха жареной рыбы и создать дома приятную атмосферу.

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