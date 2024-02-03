Как устранить засор в раковине за 5 минут: действенный лайфхак

Забитый ливень – распространенная проблема, с которой сталкиваются все хозяйки. Неприятный запах, накапливающаяся грязь – все это может портить настроение и создавать неудобства.

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Однако не торопитесь звать сантехника! Есть несколько простых и доступных способов, которые помогут вам самостоятельно справиться с засорением. Об этом пишет Telegraf.

Пищевая сода и уксус:

Этот метод отлично подходит для небольших засоров.

Засыпьте в слив 1/4 стакана пищевой соды и влейте туда же 1/4 стакана уксуса.

Закройте слив пробкой и дайте смеси поработать 10-15 минут.

После этого промойте трубы горячей водой.

Пищевая сода и уксус вступают в химическую реакцию, в результате которой выделяется углекислый газ. Он растворяет жировые и мыльные отложения, дезинфицирует трубы и устраняет неприятные запахи.

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Стиральный порошок:

Этот метод также эффективен для борьбы с жиром и грязью.

Засыпьте в слив 3 столовых ложки стирального порошка.

Оставьте порошок на 30 мин.

Промойте трубы теплой водой.

Стиральный порошок размягчает жир и грязь, что делает их легко смывными.

Важно:

Не используйте для прочистки труб химические средства, так как они могут быть вредны для здоровья и окружающей среды.

Если засор серьезный, лучше все же обратиться в сантехнику.

Напомним, мы уже писали, мы уже писали, что делать, если забились трубы.

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