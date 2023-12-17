Как утеплить окна с помощью пищевой пленки и фена: полезный лайфхак

Зимой многие сталкиваются с проблемой высоких счетов за газ. Особенно это касается проживающих в старых домах с окнами без двойного стеклопакета.

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Однако британская блоггерша Надин Донелон нашла способ экономить на отоплении. Она использует пищевую плёнку, чтобы заклеить окна в своей квартире.

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Донелон утверждает, что благодаря этому она не платит за газ уже два года. Вместо этого она использует другие способы согреться, например надевает теплые вещи, накрывается одеялами и пользуется грелками. Каждый вечер она принимает горячую ванну.

"Мы живем в старой квартире, поэтому это идеальное решение, чтобы сохранить тепло. Единственный недостаток – проблема с проветриванием. Поэтому мы заклеиваем лишь некоторые окна, чтобы иметь возможность иногда запускать немного свежего воздуха в помещение", – говорит блоггер.

Донелон считает, что ее метод экономии эффективен, но он не подходит для всех. Например, людям, имеющим аллергию на пищевую пленку, следует избегать этого метода.

Вот некоторые другие советы, которые помогут вам экономить на отоплении:

Регулярно проверяйте, не выходит ли тепло из вашего дома.

Замените старые окна на окна с двойным стеклопакетом.

Установите термостат и регулируйте температуру дома в соответствии с вашими потребностями.

Проверяйте, не работают ли в доме ненужные электроприборы.

Напомним, мы уже писали, как утеплить помещение перед зимой с помощью пенопласта.

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