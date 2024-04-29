Как узнать, что у кота проблемы с зубами и как предотвратить проблему
Болезни ротовой полости – это распространенная проблема среди кошек, которая может привести к серьезным последствиям, если ее не лечить. Зубные инфекции являются одной из основных причин ежегодного посещения ветеринара. Правильное лечение и профилактика могут предотвратить появление серьезных проблем у ваших четырехлапых друзей. Об этом пишет Pet.MD.
Признаки проблем с зубами у кошек:
- Чрезмерное слюнотечение
- Слюна с кровяными прожилками
- Неприятный запах изо рта
- Зубной камень на зубах
- Скрежет челюстью или зубами
- Выпадение пищи изо рта
- Затрудненное глотание
- Снижение или отсутствие аппетита
- Потеря веса
- Расшатанность или потеря зубов
Почему у кошек возникают проблемы с зубами:
- Ненадлежащая гигиена полости рта: Если зубы кота не чистить регулярно, на них накапливается зубной налет, который со временем затвердевает и превращается в зубной камень. Это может привести к воспалению десен (гингивита), а затем и к более серьезным заболеваниям, таким как пародонтит и резорбция зубов.
- Несбалансированное питание: Дефицит определенных витаминов и минералов может сделать зубы кота более хрупкими и подверженными проблемам.
- Травмы: Переломы, вывихи и другие травмы полости рта также могут привести к проблемам с зубами.
- Другие заболевания Некоторые хронические заболевания, такие как сахарный диабет и почечная недостаточность, могут также влиять на здоровье зубов кота.
Лечение проблем с зубами у кошек:
Профессиональная чистка зубов
Если у вашего кота уже образовался зубной камень, его невозможно удалить с помощью домашней чистки. Для этого потребуется профессиональная чистка зубов в ветеринарной клинике.
Лечение стоматологических заболеваний
В зависимости от конкретного заболевания, ваш ветеринар может назначить вашему коту антибиотики, противовоспалительные препараты или другие лекарства.
Уход за полостью рта на дому
Чтобы предотвратить повторное возникновение проблем с зубами, важно регулярно чистить зубы вашего кота специальной зубной щеткой и пастой. Вы также можете давать ему жевательные игрушки, помогающие счищать зубной налет.
Читайте также: Ученые ответили почему коты делают "массаж" лапками хозяевам
Смена рациона
Ваш ветеринар может рекомендовать вам изменить рацион вашего кота в пищу, которая способствует лучшему здоровью зубов.
Профилактика проблем с зубами у кошек:
- Регулярно чистите зубы вашего кота: Это лучший способ предотвратить образование зубного камня и развитие стоматологических заболеваний.
- Давайте вашему коту жевательные игрушки: Жевательные игрушки помогают счищать зубной налет и массировать десны.
- Кормите вашего кота сбалансированным кормом: Выбирайте корм, содержащий все необходимые витамины и минералы для здоровья зубов.
- Регулярно ведите вашего кота к ветеринару: Даже если у вашего кота нет видимых проблем с зубами, важно водить его к ветеринару для профилактического осмотра раз в год.
Следуя этим простым правилам, вы можете помочь вашему коту сохранить здоровые зубы и десну на долгие годы.
Напомним, мы уже писали, почему коты выбирают подоконники для сна и отдыха.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!