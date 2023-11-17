Как узнать, водятся ли мокрицы в доме и как избавиться от вредителей

Мокрицы – это мелкие ракообразные, обычно водящиеся во влажных местах. Они вполне могут жить в вашем доме. Они всеядны, поэтому в вашем доме от них может пострадать мебель, деревянные балки, стены и пол.

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Иногда заражение мокрицей годами остается незамеченным, поскольку они хоронят свои личинки глубоко в древесине. И когда личинки становятся взрослыми насекомыми, они могут взобраться на поверхность.

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Как распознать, водятся ли мокрицы в доме, рассказали специалисты Santeplusmag. Если вы заметили круглые или овальные отверстия в мебели или деревянных предметах быта, вполне вероятно, что это ходы мокриц.

Другие признаки:

Опилки под зараженной древесиной

Поврежденный пол

Разлагаемая древесина

Мертвые насекомые у древесины

Наличие личинок мокрицы

Появление взрослых жуков в доме в период влажной погоды

Если вы нашли мокрицы или признаки их присутствия в доме, нужно поскорее принять меры, чтобы их обезвредить.

Природные способы против мокриц:

Влажность способствует появлению мокриц в мебели. Чтобы уничтожить этих насекомых в начале заражения, вы можете использовать горячий воздух из фена. Белый уксус необходим для экологической очистки. Вы можете почистить мебель белым уксусом, обязательно вставив средство в отверстия, чтобы выгнать мокрицы. Льняное масло может эффективно отпугивать мелких насекомых. Смочите мебель льняным маслом, чтобы устранить мокрицу. Луковый сок является одним из сильнейших природных инсектицидов против вредителей. Потрите мебель губкой, смоченной в луковом соке, чтобы устранить мокрицу.

Если вы сражаетесь с улитками и улитками, есть несколько эффективных "домашних средств", которые вы можете попробовать.

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