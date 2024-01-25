Как узнать, является ли гением ваш кот: легкий тест на проверку интеллекта животного
Кошки, как и люди, могут варьироваться по уровню интеллекта. Некоторые кошки демонстрируют удивительные навыки решения проблем и обучения, в то время как другие тратят много времени, пытаясь понять, как поймать потолочный вентилятор.
Однако в отличие от людей, для кошек не существует стандартного теста IQ. Тесты IQ для людей ориентированы на такие аспекты, как визуально-пространственное распознавание и решение проблем, которые не могут выполнить коты, пишет издание Catster.
Читайте также: Какие три породы кошек способствуют благополучию
Даже если бы существовал тест IQ для кошек, трудно было бы сравнить результаты кошек с результатами людей. IQ человека основан на среднем уровне интеллекта населения в целом, причем выбросы падают выше или ниже среднего. Попытка ранжировать интеллект кота на основе средних показателей человеческого интеллекта просто бессмысленна.
Со всем тем есть некоторые способы определить интеллект кота. К примеру, кошка, которая способна найти свою любимую игрушку, которая была спрятана за коробкой, имеет базовое понимание постоянства предмета. Кошка, пытающаяся открыть шкаф, чтобы достать еду, демонстрирует навыки решения проблем.
В общем, кошки могут быть достаточно умными, хотя обычно столь же умными, как дети. Они способны к сложному мышлению, которое приведет к попыткам решить проблемы или исследовать свой интерес к объектам или местам. Также было показано, что у них хорошая долговременная и кратковременная память.
Как проверить интеллект своего кота
Если вы хотите проверить интеллект кота, вы можете попробовать следующие задачи:
- Задание с игрушкой и коробкой. Поместите любимую игрушку вашей кошки за коробку. Дайте коту посмотреть на игрушку, а затем уберите ее из виду. Если кот начнет искать игрушку, значит, он имеет базовое понимание постоянства предмета.
- Задание с дверью или окнами. Если ваша кошка царапает двери или окна, но ее никогда не выпускали на улицу, значит она понимает, что эти объекты открывают пространство, которое она хочет исследовать.
- Задание со временем кормления. Если ваша кошка мяукает или контактирует с вами, когда наступает время еды, значит, она имеет базовое понимание времени в связи с распорядком кормления.
- Задание со шкафами или дверцей. Если ваша кошка пытается открыть шкаф или дверцу, где хранится его еда или лакомство, значит она имеет навыки решения проблем и понимает, что эти объекты могут быть источником вознаграждения.
Конечно, эти задачи не являются точными показателями интеллекта вашей кошки. Однако они могут дать вам некоторое представление о том, насколько разумен ваш питомец.
Раньше мы сообщали, как часто нужно кормить кошку.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!