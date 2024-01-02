Как узнать, является ли партнер абьюзером: специалисты назвали признаки склонных к насилию людей

Исследователи из Канады обнаружили три ключевых тревожных сигнала, которые могут предшествовать насилию интимного партнера. Эти признаки могут помочь людям распознать потенциальную опасность и принять меры по защите себя.

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Исследование, опубликованное в журнале Social Psychological and Personality Science, показало, что частота и количество этих знаков, предупреждающих, с которыми сталкивается человек, могут предусмотреть вероятность жестокого обращения.

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Вот три ключевых признака, на которые следует обратить внимание:

Высокомерие или привилегии: Если партнер демонстрирует высокомерие или привилегии, например, считает, что он всегда прав или что его потребности важнее потребностей другого партнера, это может быть признаком того, что он считает себя выше другого и имеет право контролировать его.

Негативная реакция на отказ: Если партнер отрицательно реагирует, когда второй партнер отказывает ему в чем-то, это может быть признаком того, что у него проблемы с управлением гневом или нетерпимость к разногласиям.

Отклонение доказательств или логических соображений: Если партнер отвергает доказательства, или логические соображения второго партнера, если они отличаются от его собственных, это может являться признаком того, что он не уважает мнение другого партнера или не готов к конструктивному диалогу.

Эти признаки не гарантируют, что партнер будет жесток, но их наличие может быть тревожным сигналом. Если вы заметили в своем партнере какие-либо из этих признаков, важно поговорить с ним об этом и выразить свою обеспокоенность. Если ситуация не улучшится, вы можете обратиться за помощью к специалисту или организации, оказывающей помощь жертвам насилия.

Исследователи надеются, что их выводы помогут разработать программы предотвращения насилия интимного партнера.

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