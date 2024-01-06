Как в фильме "Сам дома": рецепт суперсырной пиццы
Сырная пицца – вкусное и очень аппетитное блюдо. Если вы фанат фильма "Сам дома", рекомендуем его приготовить. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты
- Молоко 2,5% – 250 мл
- Мука пшеничная – 350 г
- Сахар – 1/2 ч. л.
- Соль – 1/4 ч. л.
- Дрожжи сухие – 7 г
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Сыр маасдам – 50 г
- Фета – 60 г
- Пармезан – 30 г
- Сыр чедер – 40 г
- Соус томатный – по вкусу
Читайте также: Идеально на обед: рецепт легкого кукурузного супа
Приготовление
- Просейте муку, добавьте соль, сахар и дрожжи. Молоко подогрейте до 35-40 градусов.
- Постоянно помешивая, добавьте к сухим ингредиентам теплое молоко.
- Когда масса начнет собираться в ком, влейте оливковое масло и замесите тесто, пока оно не станет однородным и не перестанет прилипать к рукам.
- Поставьте тесто в теплое место на 40 минут, чтобы оно поднялось.
- Раскатайте тесто в круглый пласт толщиной 0,5-0,7 см.
- Смажьте тесто томатным соусом.
- Выложите на тесто фету, натертый маасдам, пармезан и чедер.
- Выпекайте пиццу в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10-12 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.
- Готовую пиццу чуть-чуть полейте оливковым маслом и украсьте нарезанной зеленью.
Советуем также обратить внимание на рецепт фунчозы с грибами.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !