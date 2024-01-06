Как в фильме 'Сам дома': рецепт суперсырной пиццы

Сырная пицца – вкусное и очень аппетитное блюдо. Если вы фанат фильма "Сам дома", рекомендуем его приготовить. Рецептом поделился портал Shuba.

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Ингредиенты

Молоко 2,5% – 250 мл

Мука пшеничная – 350 г

Сахар – 1/2 ч. л.

Соль – 1/4 ч. л.

Дрожжи сухие – 7 г

Оливковое масло – 2 ст. л.

Сыр маасдам – 50 г

Фета – 60 г

Пармезан – 30 г

Сыр чедер – 40 г

Соус томатный – по вкусу

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Приготовление

Просейте муку, добавьте соль, сахар и дрожжи. Молоко подогрейте до 35-40 градусов. Постоянно помешивая, добавьте к сухим ингредиентам теплое молоко. Когда масса начнет собираться в ком, влейте оливковое масло и замесите тесто, пока оно не станет однородным и не перестанет прилипать к рукам. Поставьте тесто в теплое место на 40 минут, чтобы оно поднялось. Раскатайте тесто в круглый пласт толщиной 0,5-0,7 см. Смажьте тесто томатным соусом. Выложите на тесто фету, натертый маасдам, пармезан и чедер. Выпекайте пиццу в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10-12 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Готовую пиццу чуть-чуть полейте оливковым маслом и украсьте нарезанной зеленью.

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