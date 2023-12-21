Как в кофейне: как сделать идеальный кофе

Кофе – это неотъемлемая часть утра для многих людей. Чтобы сделать этот напиток еще более особенным, можно добавить какао и ванильный сахар. Этот простой рецепт поможет вам приготовить изысканный кофе, который не стыдно будет подать в дорогом кафе.

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Об этом пишет ТСН.

Ингредиенты:

1 чайная ложка какао-порошка

1 столовая ложка молотого кофе

100 мл воды

1/2 чайной ложки ванильного сахара (по желанию)

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Способ приготовления:

На дно джезвы насыпать какао-порошок. Добавить молотый кофе и тщательно перемешать. Залить водой. Поставить джезву на огонь и довести до кипения, не кипяча. Снять джезву с огня и дать напитку в течение 4 минут. Разлить кофе по чашечкам. По желанию добавить ванильный сахар.

Обратите внимание:

Для приготовления кофе лучше использовать свежемолотые зерна кофе.

Если вы не любите кофе с ванильным сахаром, то его можно не добавлять.

Для более насыщенного вкуса можно увеличить количество какао-порошка до 2 чайных ложек.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять к кофе.

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