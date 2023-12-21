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Как в кофейне: как сделать идеальный кофе

Цихоцкая Мария

Как в кофейне: как сделать идеальный кофе

Кофе – это неотъемлемая часть утра для многих людей. Чтобы сделать этот напиток еще более особенным, можно добавить какао и ванильный сахар. Этот простой рецепт поможет вам приготовить изысканный кофе, который не стыдно будет подать в дорогом кафе.

Об этом пишет ТСН.

Ингредиенты:

  • 1 чайная ложка какао-порошка
  • 1 столовая ложка молотого кофе
  • 100 мл воды
  • 1/2 чайной ложки ванильного сахара (по желанию)

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Способ приготовления:

  1. На дно джезвы насыпать какао-порошок.
  2. Добавить молотый кофе и тщательно перемешать.
  3. Залить водой.
  4. Поставить джезву на огонь и довести до кипения, не кипяча.
  5. Снять джезву с огня и дать напитку в течение 4 минут.
  6. Разлить кофе по чашечкам.
  7. По желанию добавить ванильный сахар.

Обратите внимание:

  • Для приготовления кофе лучше использовать свежемолотые зерна кофе.
  • Если вы не любите кофе с ванильным сахаром, то его можно не добавлять.
  • Для более насыщенного вкуса можно увеличить количество какао-порошка до 2 чайных ложек.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять к кофе.

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