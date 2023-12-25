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Как в ресторане: рецепт волонов с красной рыбой

Цихоцкая Мария

Как в ресторане: рецепт волонов с красной рыбой

Волованы с красной рыбой – это оригинальная и вкусная закуска, идеально подходящая для праздничного стола. Они имеют французское происхождение и обязательно получат море комплиментов от ваших гостей. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты

  • Слоеное тесто - 300 г
  • Семга слабосоленая – 100 г
  • Сливочный творог – 175 г
  • Огурец – 1 шт.
  • Соль
  • Черный молотый перец
  • Зелень по вкусу

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Приготовление

  1. Раскатайте слоеное тесто на присыпанной мукой поверхности. Сделайте из него кружочки с помощью стакана. В половине кружочков сделайте посреди выемки с помощью рюмки.
  2. Взбейте яйцо и смажьте им целые кружочки. Сверху выложите кружочки с выемками.
  3. Выложите изделия из теста на противень, смазанный маслом. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, до румяности (10-15 минут).

Начинка

  1. Зелень помойте, обсушите и мелко нашинкуйте. Добавьте к сливочному сыру, посолите, поперчите и перемешайте.
  2. Огурец промойте, обсушите и нарежьте тонкими слайсами. Заверните в рулетики. Рыбу также нарежьте тонкими полосками.

Сборник

  1. Готовые волованы наполните творожной массой.
  2. Сверху выложите рыбные лепестки и рулетики из огурца.
  3. Украсьте зеленью.

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