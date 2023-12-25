Как в ресторане: рецепт волонов с красной рыбой

Волованы с красной рыбой – это оригинальная и вкусная закуска, идеально подходящая для праздничного стола. Они имеют французское происхождение и обязательно получат море комплиментов от ваших гостей. Рецептом поделился портал Shuba.

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Ингредиенты

Слоеное тесто - 300 г

Семга слабосоленая – 100 г

Сливочный творог – 175 г

Огурец – 1 шт.

Соль

Черный молотый перец

Зелень по вкусу

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Приготовление

Раскатайте слоеное тесто на присыпанной мукой поверхности. Сделайте из него кружочки с помощью стакана. В половине кружочков сделайте посреди выемки с помощью рюмки. Взбейте яйцо и смажьте им целые кружочки. Сверху выложите кружочки с выемками. Выложите изделия из теста на противень, смазанный маслом. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, до румяности (10-15 минут).

Начинка

Зелень помойте, обсушите и мелко нашинкуйте. Добавьте к сливочному сыру, посолите, поперчите и перемешайте. Огурец промойте, обсушите и нарежьте тонкими слайсами. Заверните в рулетики. Рыбу также нарежьте тонкими полосками.

Сборник

Готовые волованы наполните творожной массой. Сверху выложите рыбные лепестки и рулетики из огурца. Украсьте зеленью.

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