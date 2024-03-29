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Как в самых дорогих египетских отелях: рецепт кофе с кардамоном

Цихоцкая Мария

Как в самых дорогих египетских отелях: рецепт кофе с кардамоном

Кофе с кардамоном – это не просто утренний напиток, а настоящее угощение, которое очаровывает своим изысканным ароматом и пикантным вкусом. Приготовить его не сложно, но есть несколько секретов, которые помогут вам создать настоящий шедевр. Об этом пишет Schuba.

Ингредиенты:

  • Вода – 170 мл
  • Мелена кофе – 2 ст. л.
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Кардамон – 2 шт.
  • (по желанию) Мелка корицы

Приготовление:

  1. В джезву, где вы варите кофе, налейте холодную воду, добавьте кофе, сахар и зерна кардамона. По желанию можно также добавить щепотку корицы.
  2. Поставьте джезву на огонь и доведите до кипения. Важно не дать кофе закипеть! Снимите джезву с огня на несколько секунд, затем снова поставьте на огонь. Повторите этот процесс еще дважды.

Секреты:

  • Не используйте слишком много кардамона, ведь его аромат может быть очень сильным.
  • Не кипятите кофе, ведь это может испортить его вкус.
  • Вместо сахара можно использовать мед или сироп.
  • Для более насыщенного вкуса можно добавить кофе немного сливок или молока.

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Кофе с кардамоном – это отличный способ начать день или сделать приятный перерыв. Ее изысканный аромат и пикантный вкус не оставят вас равнодушными.

А вы знали?

  • Кардамон – это одна из древнейших специй, которая используется в кулинарии и медицине.
  • Кардамон обладает многими полезными свойствами, он улучшает пищеварение, борется с бактериями и вирусами, а также обладает антиоксидантным действием.
  • Кардамон используется не только для приготовления кофе, но и десертов, выпечки, мясных и овощных блюд.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять к кофе.

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