Как варить фасоль, чтобы она получилась мягкой и нежной

Вареная фасоль может быть как самостоятельным блюдом, закуской или дополнением к другой, в частности мясной. В любом случае она полезна, питательна и вкусна.

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Бобовые не всегда получаются мягкими и нежными. Конечно, нужно ее замачивать, но и следует придерживаться определенных рекомендаций при варке продукта.

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1. Правильная кастрюля. Помните, что бобовые увеличивают в размерах при варке. Поэтому вам не подойдет маленького размера кастрюля, а только большая. Также вам нужна кастрюля из правильного материала, например, нержавеющей стали и толстым дном.

2. Масло. Сразу после закипания воды нужно налить в кастрюлю масло. Эта уловка сделает так, что будет образовываться меньше пены, а фасоль не будет прилипать ко дну посуды. Но не нужно использовать много масла не нужно.

3. Срок варки фасоли. Нет "правильного" времени, поскольку разные виды фасоли готовятся по-разному. Вам понадобится от 30 минут до 2 часов. Поэтому лучше периодически проверять состояние: сварная фасоль должна легко раздавливаться вилкой. Она не должна быть кашевидной, а вот мягкой – да.

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