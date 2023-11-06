Как варить рис, чтобы он получился намного сытнее и вкуснее: кулинарный лайфхак

Вареный рис является одним из самых популярных гарниров в мире, однако не все знают, как сделать эту крупу еще вкуснее. Обычно рис варят в воде и подают его с овощами, морепродуктами или мясной подливкой.

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Однако чтобы сам по себе рис был вкусным и ароматным, его рекомендуется варить не на обычной воде, а на бульоне. Это настоящий кулинарный лайфхак, которым поделились опытные хозяйки на сайте today.ua.

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Для подготовки вкусного риса следует сначала приготовить бульон. Бульон можно использовать как овощной, так и костный. Выбор остается за вами. После этого добавляем рис в кипящий бульон в тех же пропорциях, которые вы обычно используете для приготовления риса на воде.

Рекомендуется накрыть кастрюлю с крышкой рисом. После закипания каши огонь следует убавить. Когда вся влага улетучится, рис можно снять с огня, но не спешите сразу выливать его на тарелки. Лучше оставьте рис в закрытой кастрюле не менее 10 минут, чтобы он мог поджариться и стать еще более ароматным.

Приготовление риса на бульоне позволяет сохранить больше питательных веществ, которые могут потеряться при использовании только воды. Кроме того, бульон, приготовленный из мяса или овощей, содержит белки, витамины и минералы, которые могут перейти в зерна риса во время варки. Это позволяет сделать рис более питательным и полезным для организма, повышая его пищевую ценность. Такой подход помогает не только приготовить вкусный рис, но и сохранить его полезные свойства.

Предлагаем узнать, как промыть рис перед варкой, чтобы он получился рассыпчатым и вкусным.

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