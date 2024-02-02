Как вкусно запечь скумбрию: простой рецепт
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Знаменитая Скумбрия
Скумбрию разморозить, отрезать голову, вычистить живот от кишок и чёрной пленки (она горчит).
Сделайте надрезы параллельно по всей длине и в обратном порядке.
Смажьте растительным маслом и специями:
Соль
Перец красный Чили
Перец чёрный
Перец душистый
Тимьян сухой
Кориандр
И в каждый животик 1/4 лимона, как на фото.
Лимон после запекания превращается в крем!
Тимьян придаёт восточный аромат
Смесь перцев, придадут аромат
Запекаю 170 градусов 30 минут.