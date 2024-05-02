Как военнообязанному изменить адрес проживания: о чем следует знать

С начала действия военного положения в Украине правила изменения места жительства для военнообязанных существенно ужесточились. Получение разрешения руководителя ТЦК и СП является обязательным условием для любого переезда.

С 18 мая 2024 года мужчины в возрасте 18-60 лет, не состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате. Об этом пишет 24tv.ua.

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Вот основные шаги, которые необходимо выполнить:

Составить рапорт на имя руководителя ТЦК и СП с просьбой разрешить смену места жительства. К рапорту добавить: Паспорт

Военный билет

Справку о присвоении идентификационного номера

Документ, подтверждающий новое место жительства (договор аренды, свидетельство о праве собственности и т.п.) Подать рапорт и пакет документов в ТЦК и СП по месту прописки. Получить в течение семи дней рассмотрения решения руководителя ТЦК и СП. В случае положительного решения вам будет предоставлено разрешение на изменение места регистрации. Сняться с военного учета в ТЦК и СП по прежнему месту жительства. В течение 7 дней встать на военный учет в ТЦК и СП по новому месту жительства. Для этого необходимо иметь те же документы, которые подавались для получения разрешения.

Важно:

За нарушение правил военного учета, в том числе изменения места жительства без разрешения, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей.

Повторное в течение года или совершение нарушения в особый период влечет штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

Для мужчин, находящихся за границей, с июня 2024 года появятся два дополнительных способа обновления учетных данных:

В консульских учреждениях

Через электронный кабинет призывника

4 мая 2024 вступил в силу закон об обеспечении прав военных на социальную защиту.

Он предусматривает отмену статуса "ограниченно пригодный" и повторное прохождение ВЛК для всех мужчин, имевших этот статус, в течение 9 месяцев.

По результатам прохождения ВЛК мужчины будут разделены на 4 категории годности к военной службе.

Напомним, с 23 апреля прекращено предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста из Украины.

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