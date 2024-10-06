Как восстановить плодородие почвы и увеличить урожай: 5 проверенных методов
Если на вашем огороде уменьшается урожайность и растения часто болеют или выглядят хилыми, это может свидетельствовать о проблемах с почвой. Вероятно, она потеряла свою плодородность.
Какие шаги необходимо предпринять, чтобы устранить эту проблему и восстановить качество почвы? Об этом рассказывает команда UAportal совместно с ТСН.
Способы восстановления плодородия почвы
- Органические удобрения способствуют улучшению структуры почвы, повышению содержания органических веществ и способности удерживать влагу. Куриный помет насыщает почву азотом, калием и фосфором, навоз и перегной обеспечивают долговременное питание, а сидераты помогают улучшить структуру почвы.
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- Севооборот будет способствовать предотвращению истощения почвы. Особенно эффективно будет время от времени высаживать на истощенных участках бобовые культуры, поскольку они обогащают землю азотом за счет фиксирования этого минерала.
- Обработка почвы известью. Опытные садоводы советуют добавлять известь один раз в 3-5 лет. Это способствует снижению кислотности почвы и значительно повышает ее плодородие.
- Стимуляторы роста. Специалисты по агрономии рекомендуют использовать средства, содержащие гуминовые кислоты и микроэлементы, которые активизируют деятельность полезных микроорганизмов в почве. Применение таких препаратов будет способствовать лучшему усвоению питательных веществ овощными культурами.
- Весеннее или осеннее глубокое вспахивание. Для того чтобы "обновить" почву, ее необходимо вспахивать либо весной, либо под зиму. Это позволит насытить землю кислородом и поднять на поверхность полезные вещества, которые за сезон накопились в глубинных слоях почвы.
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