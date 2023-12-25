Как встречают Новый год в других странах: 6 странных традиций

Возможно, вы привыкли на Новый год поднимать бокалы, загадывая желания, говорить тосты, смаковать разными блюдами и веселиться? Но в некоторых странах мира соблюдают другие традиции, а некоторые даже шокируют.

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К примеру, в Эквадоре ходят с чучелами политиков и звезд по городу, а затем сжигают их, а в Турции посыпают порог солью. Об этом сообщает Best Life.

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1. Нидерланды: Шарики в масле

В Нидерландах есть странные традиции по отношению к Новому году. Древние германские племена ели куски жареного в масле теста во время праздника, поскольку, когда германская богиня Перхта пыталась разрезать их желудки и наполнить их мусором (наказание для тех, кто не успел участвовать в рождественском веселье), жир из теста остановит ее меч. Сегодня в канун Нового года едят такое же особое блюдо – oliebollen, и зимой трудно найти голландского продавца еды, который не продает эти шарики, похожие на пончики.

2. Чили: Охлаждение на кладбищах

В Чили новогоднюю мессу проводят не в церкви, а на кладбище. Это изменение обстановки позволяет людям сидеть со своими умершими членами семьи и привлекать их к празднованию Нового года.

3. Эквадор: Горящие чучела

В Эквадоре празднование Нового года освещается (буквально) огнями. В центре каждого костра – чучела, которые чаще всего представляют политиков, икон поп-культура и других деятелей прошлого года. Эти сожжения "año viejo", или "старого года", как их называют, проводятся в конце каждого года, чтобы очистить мир от всего плохого за последние 12 месяцев и освободить место для будущего хорошего.

4. Турция: Посыпание солью

В Турции на Новый год нужно посыпать свой порог солью, как только часы пробьют полночь, чтобы удачу привлечь на свою сторону. Как и многие другие новогодние традиции во всем мире, эта, как говорится, способствует миру и процветанию в течение нового года.

5. Колумбия: Положите три картофелины под кровать

В последнюю ночь года колумбийцы кладут под кровать три картофелины – очищенную, неочищенную и полуочищенную. В полночь они лезут под кровать и хватают первую картофелину, к которой коснутся. Очищенная означает, что вы столкнетесь с финансовыми проблемами в будущем году, неочищенная – что вас ждет год, наполненный процветанием и финансовым успехом, а наполовину очищенная – что вы где-нибудь посередине.

6. Канада: Рыбалка подо льдом

Канадцы празднуют Новый год вместе с популярным развлечением – подледной рыбалкой. Многие компании, за которые вы можете заплатить, предоставляют хижины с подогревом, чтобы всем было комфортно во время пребывания на льду. Некоторые даже предоставляют оборудование и инструкции, чтобы получить улов.

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