Как вы реагируете на стресс: простой визуальный тест на выносливость нервной системы

Этот визуальный психологический тест раскроет ваш типичный способ реагирования на стрессовые ситуации. Внимательно просмотрите изображение и обратите внимание на первый образ, который вы заметили. Об этом пишет ТСН.

Если вы сначала увидели лисью мордочку:

Вероятно, вы личность с крепкой психикой. Ваша способность быстро и точно оценивать ситуации, а также находить эффективные решения проблем помогает вам избегать панических состояний. Эмоциональные всплески и чрезмерные волнения – это не о вас.

Однако ваша склонность к чрезмерному анализу и размышлению может привести к переутомлению, что, в свою очередь, может стать причиной стресса.

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Если первым вы заметили гуся:

Это указывает на то, что вы эмоциональная натура, наделенная эмпатией и чувствительностью. Ваша повышенная эмоциональность иногда мешает объективно оценивать ситуацию – вы склонны преувеличивать сложность проблем и драматизировать события.

Потому непредсказуемость и хаос легко нарушают ваш эмоциональный баланс, вызывая тревогу. В стрессовых моментах вам важно научиться успокаиваться, чтобы эффективно справляться с вызовами и избегать депрессивных состояний.

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