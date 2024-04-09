Как выбрать идеальный парфюм на лето: моднице дали 3 полезных совета

Лето – пора расцвета, свежести и новых впечатлений. Идеальные духи в это время должны не только подчеркивать вашу индивидуальность, но и дарить чувство легкости и комфорта.

Поэтому в жаркую погоду нужно выбирать легкие ароматы. Об этом пишет Радиотрек.

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Свежие ноты – залог летнего настроения:

Цитрусовые ароматы: грейпфрут, апельсин, лимон – заряжают энергией и дарят ощущение бодрости.

грейпфрут, апельсин, лимон – заряжают энергией и дарят ощущение бодрости. Цветочные ноты: лаванда, роза, жасмин – прибавляют женственности и романтики.

лаванда, роза, жасмин – прибавляют женственности и романтики. Морские и зеленые ноты: свежесть бриза, аромат трав и огурца создают ощущение единения с природой.

Тестирование – ключ к гармонии:

Не покупайте духи, не попробовав их на себе!

Нанесите немного аромата на запястье или внутреннюю сторону локтя.

Дайте ему раскрыться в течение 15-20 минут.

Оцените, как аромат совмещается с вашим химическим составом.

Аромат под ваш стиль:

Повседневная: легкие, воздушные ароматы – для пляжа, прогулок, активного отдыха.

легкие, воздушные ароматы – для пляжа, прогулок, активного отдыха. Вечерний: более смелые, чувственные ароматы – для торжеств и вечерних мероприятий.

Устойчивость – не всегда плюс:

В жару стойкие ароматы могут показаться удушающими.

Предпочитайте более легкие, нежные композиции.

Обновляйте аромат в течение дня.

Напомним, мы уже писали, как выбрать качественные духи.

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