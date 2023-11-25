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Как выбрать качественную и полезную соль без примесей

Игорь Романько

Как выбрать хорошую соль

Согласно Всемирной организации здравоохранения, 75 процентов населения мира злоупотребляет солью. Однако, если соль некачественной, она может нанести вред здоровью.

Кандидат технических наук Ольга Хацкевич и специалист Института металлургии Евгений Счастливец делятся советами о том, как проверить и выбрать качественную соль.

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Соль высокого качества должна содержать 99% хлорида натрия. Она не должна иметь запаха и имеет соленый вкус, отмечает Ольга Хацкевич. Однако соль может содержать аромат и запах мазута или нефти в результате нарушений в производстве.

Нарушения технологии производства соли: Солевые месторождения обрабатываются нефтью, что может придать ей соответствующий вкус или запах, если технология не соблюдается должным образом.

Нарушение правил транспортировки соли: Соль могут перевозить в необработанном транспорте. Если соль обладает абсорбирующими свойствами, она может поглотить запах и придать ему вкус.

Как проверить качество соли на дому: Телеведущий Константин Грубич рекомендует попробовать соль на запах и вкус, поскольку в нормальных условиях она должна быть без запаха. Еще один лайфхак – растворите соль в воде. После растворения можно увидеть осадок и возможные масляные пятна, если есть остатки нефтепродуктов. Во избежание примесей в блюдах рекомендуется профильтровать растворенную соль через бумажный фильтр или марлю.

Если у вас есть сомнения в качестве соли, лучше покупать ее от доверенных производителей. Также следует обращать внимание на критерии качества разных видов соли, поскольку они могут отличаться в зависимости от вида (морская, каменная и т.д.).

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