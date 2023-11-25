Как выбрать качественную и полезную соль без примесей

Согласно Всемирной организации здравоохранения, 75 процентов населения мира злоупотребляет солью. Однако, если соль некачественной, она может нанести вред здоровью.

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Кандидат технических наук Ольга Хацкевич и специалист Института металлургии Евгений Счастливец делятся советами о том, как проверить и выбрать качественную соль.

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Соль высокого качества должна содержать 99% хлорида натрия. Она не должна иметь запаха и имеет соленый вкус, отмечает Ольга Хацкевич. Однако соль может содержать аромат и запах мазута или нефти в результате нарушений в производстве.

Нарушения технологии производства соли: Солевые месторождения обрабатываются нефтью, что может придать ей соответствующий вкус или запах, если технология не соблюдается должным образом.

Нарушение правил транспортировки соли: Соль могут перевозить в необработанном транспорте. Если соль обладает абсорбирующими свойствами, она может поглотить запах и придать ему вкус.

Как проверить качество соли на дому: Телеведущий Константин Грубич рекомендует попробовать соль на запах и вкус, поскольку в нормальных условиях она должна быть без запаха. Еще один лайфхак – растворите соль в воде. После растворения можно увидеть осадок и возможные масляные пятна, если есть остатки нефтепродуктов. Во избежание примесей в блюдах рекомендуется профильтровать растворенную соль через бумажный фильтр или марлю.

Если у вас есть сомнения в качестве соли, лучше покупать ее от доверенных производителей. Также следует обращать внимание на критерии качества разных видов соли, поскольку они могут отличаться в зависимости от вида (морская, каменная и т.д.).

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