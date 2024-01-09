Как выбрать качественную вареную колбасу: советы от эксперта

Лучшая колбаса – это та, которую вы приготовите своими руками. Тогда вы будете уверены в ее качестве и свежести. Но если вы хотите полакомиться магазинной колбаской, то следует знать, как ее выбрать.

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Кулинар и телеведущий Константин Грубич рассказал, как приготовить и выбрать самую вкусную "Врачебную" колбасу.

Классическая "Врачебная" колбаса изготавливается из говядины и свинины высшего сорта. Сырье пропускают через мясорубку, затем в фарш добавляют куриные яйца, обезжиренное сухое молоко, соль, сахар, мускатный орех, фиксатор цвета нитрит натрия. Хорошая колбаса должна набиваться не в искусственную оболочку, а в настоящую кишку. После варки колбасу охлаждают.

По словам Константина Грубича, хорошая колбаса не может стоить по дешевке. Если вы хотите сэкономить, знайте, что для производства колбас невысокой цены используют мясо среднего качества.

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Как выбрать самую вкусную "Врачебную" колбасу в магазине

Вот несколько советов, которые помогут вам выбрать самую вкусную "Врачебную" колбасу в магазине:

Обратите внимание на стоимость. Хорошая колбаса не может стоить по дешевке.

Прочтите состав. В составе качественной колбасы должно быть только мясо, яйца, молоко, соль, сахар и специи.

Осмотрите внешний вид. Колбаса должна быть равномерно окрашена, без пузырьков воздуха и посторонних включений.

Сделайте надрез. Фарш в качественной колбасе должен быть однородным, без комков жира.

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