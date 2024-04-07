Как выбрать качественные и свежие яйца на Пасху: советы специалистов

С приближением Пасхи все больше людей задумываются о том, как выбрать качественные яйца для создания крашено или писанок. Важно, чтобы продукт был свежим и мог дольше храниться.

В полтавской Госпотребслужбе предоставили несколько советов, которые помогут вам в этом. Специалисты советуют прежде всего обращать внимание на срок хранения. Диетические яйца можно употреблять в течение 7 суток со дня сноса, а столовые – в течение 25 суток. Охлажденные яйца, используемые для промышленной переработки, могут храниться до 90 дней.

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Важно также знать, как правильно маркируются яйца. На диетических яйцах указывают букву "Д", дату сноса, класс и категорию. Столовые яйца маркируются буквой С и классом и категорией.

Существует 5 категорий яиц в зависимости от их массы:

Отборные: 73 г и больше.

Высшее: 63-72,9 г.

Первая: 53-62,9 г.

Вторая: 45-52,9 г.

Мелкие: 35-44,9 г (не касается диетических).

Цвет скорлупы и желтка не является абсолютным критерием качества. Цвет желтка может варьироваться в зависимости от рациона кур.

При выборе яиц обращайте внимание на их цельность. На диетических и столовых яйцах не должно быть механических повреждений. Допускаются только точки или полоски (на столовых – не более 1/8 поверхности).

Лучше всего покупать яйца в магазинах с холодильными витринами. На стихийных рынках яйца можно покупать только при наличии свидетельства об эпизоотическом состоянии местности и заключении ветеринарно-санитарной экспертизы.

Если вы хотите выкрасить яйца, используйте только пищевые красители. Следуйте инструкциям и не превышайте дозу. Не окрашивайте яйца с трещинами.

Не используйте красители из рук, с нечеткой этикеткой, а также ткани, нити и анилиновые краски.

Помните, что пасхальное яйцо – символ вечной жизни и воскресения. Позаботьтесь о том, чтобы оно не нанесло вреда вам и вашим близким.

Предлагаем узнать об окрашивании яиц в зеленый и салатовый цвета.

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