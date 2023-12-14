Как выбрать качественный бальзам для губ: советы экспертов

В зимний период кожа губ особенно нуждается в увлажнении. Однако существует мнение, что бальзамы для губ вызывают привыкание и только сильнее сушат губы. Врачи-дерматологи рассказали, так ли это.

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Об этом пишет Ukr.media.

Кожа губ, как и любая другая часть тела, нуждается в увлажнении. В зимнее время, когда воздух сухой и холодный, губы особенно страдают от недостатка влаги.

Бальзамы для губ, содержащие окклюзивные компоненты, такие как вазелин или ланолин, создают на поверхности губ защитный слой, препятствующий испарению влаги. Это позволяет сохранить губы увлажненными.

Однако некоторые ингредиенты бальзамов для губ могут вызвать раздражение кожи губ. К таким ингредиентам относятся парабены, искусственные ароматизаторы и даже глицерин, если его количество слишком велико.

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Поэтому при выборе бальзама для губ важно обращать внимание на его состав. Глицерин в составе бальзама не должен быть на первом месте, а парабенов и искусственных ароматизаторов в идеале не должно быть совсем.

Вазелин считается одним из сильнейших окклюзивных агентов. Он хорошо увлажняет губы, но не восстанавливает их природные барьерные свойства. Поэтому при прекращении использования вазелина проблема с сухими губами может обостриться.

Ланолин, добываемый из овечьей шерсти, содержит вещества, близкие к липидам кожи человека. Он эффективно восстанавливает барьерные свойства кожи губ, защищая ее от потери влаги и отрицательного воздействия внешней среды.

Церамиды также играют немаловажную роль в восстановлении барьерных свойств кожи. Они образуют роговой слой эпидермиса, защищающий кожу от внешних воздействий.

Как выбрать бальзам для губ

При выборе бальзама для губ дерматологи рекомендуют ориентироваться на следующие ингредиенты:

Пчелиный воск – действует как барьер, предотвращающий потерю влаги.

Масло ши – богато жирными кислотами и витаминами для глубокого увлажнения.

Кокосовое масло – увлажняет и помогает удерживать влагу.

Витамин Е – обеспечивает антиоксидантную защиту и поддерживает здоровье кожи.

Гиалуроновая кислота – "притягивает" влагу и сохраняет ее, придавая губам упругости.

Масло жожоба – придает мягкость и эластичность.

Скрабы для губ

Скрабы для губ помогают удалить отмершие клетки кожи, что может сделать губы более мягкими и эластичными. Однако скраб губ следует проводить умеренно – не чаще одного раза в неделю.

Можно использовать готовый скраб с мелкими частицами или приготовить такое средство самостоятельно, используя мед и сахар. И в том и в другом случае важно, чтобы у вас не было индивидуальной непереносимости ключевых ингредиентов.

Напомним, мы уже писали, как приготовить питательный бальзам для рук.

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