Как выбрать качественный кофе: 3 признака, на которые следует обратить внимание

Расскажем о нескольких неочевидных правилах, которые помогут выбрать качественный кофе. Ведь хороший кофе нужно не только правильно заваривать, но и уметь выбирать. Предлагаем обратить внимание на критерии, на которые следует обратить внимание при выборе кофе. Об этом пишет Телеграф.

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Дата обжарки

Свежесть кофейных зерен влияет на вкус напитка. Лучше всего заваривать кофе через 7-21 день после обжарки. В общем, самый высокий вкус сохраняется около 3 месяцев после обжаривания.

Степень обжарки

От этого зависит оттенок вкуса кофе. Следует попробовать разные варианты, чтобы найти любимый. Также есть рекомендации выбирать более темный уровень обжарки для джезвы или эспрессо, а светлый для фильтровальных методов.

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Сорт и обработка

На вкус оказывает влияние способ обработки зерен. Есть два основных метода – натуральный и водный. Они определяют, как освободили зерно от мякоти после сбора ягод. При натуральной обработке ягоды сушат на солнце, а затем удаляют зерно. При водном (или мытом) кофе освобождают от пульпы с помощью потока воды на специальных мельницах.

Избегайте покупать ароматизированный кофе. Недобросовестные производители так скрывают некачественную продукцию.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

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