Как выбрать на рынке или в магазине качественное сало: нужна только спичка
Выбрать на рынке качественное и свежее сало можно с помощью спички. Для этого просто проткните его спичкой или зубочисткой.
Если спичка легко вошла в сало, тогда оно свежее. Такой продукт можно смело покупать без страха.
Если спичка застряла в сале, то лучше не покупайте ее. Вероятно, оно не свежее. Также обращайте внимание на кожуру, которая должна быть тонкой и не слишком грубой.
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Кроме этого, учтите и другие факторы при покупке сала на рынке или в магазине:
- Цвет. Сало должно быть белого или светло-розового цвета. Если сало имеет желтый или серый цвет, значит, оно не свежее или некачественное.
- Консистенция. Сало должно быть упругим и эластичным. Если сало мягкое или жесткое, как резина, это означает, что оно не очень качественное.
- Кожица. Кожа должна быть гладкой и без повреждений. Кожа не должна быть шершавой или с повреждениями.
- Запах. Сало должно иметь приятный, ненавязчивый запах. Если сало имеет неприятный запах, значит оно не свежее.
Купите сало в проверенных местах, где продают свежую продукцию. Не покупайте резаное сало, потому что оно может быть испорчено. Если вы не уверены в качестве сала, лучше отложите покупку.
Вот несколько конкретных советов по выбору сала для разных целей:
- Для жарки лучше выбирать сало с тонкой кожурой и небольшой прослойкой мяса.
- Для засолки лучше выбирать сало с толстой кожурой и толстой прослойкой мяса.
- Для копчения лучше выбирать сало с равномерной прослойкой мяса.
Напомним, что соленое сало может быть еще вкуснее, если прибегнуть всего к одному секрету. Тогда кожура будет мягкой, а само сало очень аппетитным и вкусным.
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