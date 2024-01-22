Как выбрать правильный влажный корм для своего кота: эксперты дали советы

На рынке существует множество кормов для кошек и каждый хозяин хочет выбрать самый лучший вариант для своего любимца. Поэтому специалисты рассказали, как правильно выбрать продукт, который будет полезен домашним питомцам.

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Специализированное издание Animalreport обращает внимание, что обычно для кошек в промышленных масштабах производят сухие и влажные корма. Влажные корма для кошек отличаются по качеству, ингредиентам и пищевой ценности.

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Влажный корм обеспечивает увлажнение и питание, но не дает таких же преимуществ для чистки зубов, как сухая пища. Ветеринары говорят, что лучше кормить кошек сухим и влажным кормом в течение дня.

"Сочетание влажного и сухого корма может обеспечить как увлажнение, так и пользу для зубов, но убедитесь, что общее потребление пищи сбалансировано для вашей кошки", – говорят специалисты.

Какой корм для кошек рекомендуют ветеринары

Отмечается, что отличия влажного корма для кошек варьируются от качества ингредиентов и источников белка до производственных процессов и добавок. Возраст вашей кошки, состояние ее здоровья и личные предпочтения также играют ключевую роль.

"Хороший влажный корм часто может похвастаться высоким содержанием белка из настоящего мяса – подумайте о курице, индейке или рыбе, а не о таких двусмысленных терминах, как "мясные продукты" или "побочные продукты животного происхождения". Влажность – еще один важный фактор. Кошки естественным образом получают значительную часть потребляемой воды из пищи, поэтому влажный корм, богатый влагой, не только удовлетворяет их вкусу, но и поддерживает оптимальную гидратацию", – посоветовали ветеринары.

При выборе следует обращать и внимание на добавки – "тем меньше, тем лучше". Избегайте приобретения кормов, содержащих искусственные ароматизаторы, красители или консерванты.

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Какие ингредиенты искать во влажном корме для кошек

Высококачественные источники белка: ищите мясо курицы говядину, лосось или индейку. В эталоне они должны "возглавлять" перечень ингредиентов в описании составляющих продукта.

Натуральные жиры – рыбий или куриный жир, необходимые для блеска шерсти вашей кошки и здоровья мозга.

Таурин – важная аминокислота, которую коты не могут производить сами. Он поддерживает зрение, работу сердца и т.д.

Клетчатка – в составе могут быть тыква или свекольный жом, помогающие пищеварению.

Витамины и минералы, полезные бактерии – кошачьи корма высшего уровня содержат пробиотики в своих смесях. Эти полезные бактерии могут повысить здоровье пищеварения вашей кошки и укрепить иммунитет.

Ингредиенты, которых следует избегать в кошачьем корме

Субпродукты и шрот – часто неполноценные, неспецифические источники белка.

Искусственные консерванты – BHT, BHA и энтоксихин.

Избыток зерен и наполнителей – коты не способны переваривать большое количество кукурузы, пшеницы или сои. Они часто действуют как дешевые наполнители с небольшой питательной ценностью.

Добавленные сахара – такие ингредиенты, как кукурузный сироп или сахароза могут быть вредными в долгосрочной перспективе.

Раньше мы сообщали, как часто нужно кормить кошку.

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