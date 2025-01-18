Как выбрать спелые и сладкие апельсины: топ простых правил

Апельсины ассоциируются с праздничным настроением и теплом. Чтобы насладиться их вкусом и получить максимум пользы, важно научиться правильно выбирать спелые фрукты. Об этом пишет РБК.

Вот несколько простых рекомендаций:

Оцените состояние кожицы

Спелые апельсины имеют гладкую, плотную кожуру с небольшими порами. Избегайте плодов с трещинами, пятнами или тусклым видом – это признак недостаточной свежести.

Обращайте внимание на цвет

Цвет апельсинов может варьироваться в зависимости от сорта, но ярко-оранжевый оттенок чаще всего указывает на их зрелость и сладость.

Выбирайте правильный сорт

Некоторые сорта славятся своей сладостью и сочностью. Например:

"Валенсия" и "Салустиана" - сочные и сладкие.

Сорта с "пупком" на верхушке, такие как "Новелина", "Вашингтон Навел", или "Навел Лате", также отличаются насыщенным вкусом.

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Проверьте вес фрукта

Спелый апельсин должен быть трудным для своего размера, что свидетельствует о большом количестве сока. Легкие плоды, скорее всего, будут сухими или недозрелыми.

Почувствуйте аромат

Свежий и насыщенный цитрусовый запах – один из главных признаков зрелости апельсина. Если запах едва ощутим или отсутствует, фрукт может оказаться невкусным.

Учитывайте сезонность

Лучшее время для покупки апельсинов – с ноября по февраль. Именно зимой фрукты достигают пика своей сочности и сладости.

Следуя этим простым советам, вы сможете выбрать самые вкусные апельсины, которые станут отличным дополнением к праздничному столу.

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