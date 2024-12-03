Как выбрать спелые и вкусные бананы: простые лайфхаки

Бананы любимый фрукт многих украинцев, однако не все знают тонкости их выбора. УНИАН подготовил полезные рекомендации, которые помогут приобрести качественный и вкусный продукт.

Признаки идеального банана

Эксперты советуют обращать внимание на следующие характеристики:

Цвет: равномерно желтый, без зеленых пятен Аромат: насыщенный фруктовый Поверхность: допустимые коричневые точки Текстура: упругая и плотная

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Оговорочные сигналы

Следует избегать бананов из:

- черными вкраплениями

- признаками гниения

- грибковыми наслоениями

- морщинистой кожурой

- слишком мягкой текстурой

Как распознать бананы без ГМО

Главный ориентир – этикетка с кодом:

- 4011 и 94011 - органические бананы, выращенные без химикатов.

- Пятизначные коды, начинающиеся с цифры 8 – генно-модифицированные продукты, которых следует избегать

Следуя этим несложным рекомендациям, вы всегда сможете выбрать вкусные и полезные бананы для себя и своей семьи.

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