Как выбрать вкусное манго: основные признаки спелого фрукта

Манго – экзотический плод, который привлекает своим ярким цветом и сладким ароматом. Если вы задумываетесь, как выбрать спелое манго и как его правильно есть, вот несколько полезных советов.

Как выбрать спелое манго

Чтобы насладиться вкусным и сочным фруктом, обратите внимание на некоторые характеристики. Об этом пишет Главред.

Цвет. Зрелое манго имеет насыщенный цвет, зависящий от сорта – от светло-зеленого до ярко-оранжевого. Избегайте плодов с пятнами или повреждениями. Форма. Идеальным считается манго овальной или шаровидной формы. Плоды, которые выглядят плоскими, имеют большее количество волокон и меньше мякоти. Мягкость. Спелое манго на ощупь мягкое, но не рыхлое. Легкое нажатие должно оставлять небольшую вмятину. Аромат. Яркий сладкий запах – признак спелого манго.

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Если фрукт еще не созрел, положите его в бумажный пакет вместе с яблоком или бананом. Эти фрукты выделяют этилен, что ускоряет процесс созревания.

Как есть манго

Манго – универсальный продукт, который можно употреблять разными способами:

Свежий плод . Очистите кожуру, мякоть можно есть ложкой.

. Очистите кожуру, мякоть можно есть ложкой. Нарезка . Разрежьте манго пополам вдоль, удалите косточку ложкой, а затем нарежьте кубиками, брусочками или дольками.

. Разрежьте манго пополам вдоль, удалите косточку ложкой, а затем нарежьте кубиками, брусочками или дольками. Добавление в блюда. Манго отлично дополняет салаты, десерты, коктейли, смузи или горячие блюда.

Спелый манго станет не только вкусным, но и полезным дополнением к вашему рациону.

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