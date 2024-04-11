Как выгладить одежду без утюга: впечатляющий лайфхак от хозяек

Устали от утюжка? Не тратьте время на эту рутинную работу! Существует простой и эффективный способ разгладить одежду без утюга.

Для него вам понадобится дистиллированная вода – 125 мл, кондиционер для белья – 1 столовая ложка, уксус – 1 столовая ложка. Об этом пишет Share.info.

Инструкция:

Смешайте все ингредиенты в пульверизаторе. Тщательно встряхните. Распылите средство на мятую одежду. Разгладьте складки руками. Наслаждайтесь чистоплотной одеждой без лишних усилий!

Чем полезен этот лайфхак:

Быстро и легко разглаживает складки.

Придает одежде приятный аромат.

Экономит время и электроэнергию.

Безопасный для любых типов тканей.

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Совет:

Чтобы одежда после стирки была менее мятой, отжимайте ее на низких оборотах и сразу развешивайте.

Дополнительные лайфхаки:

Используйте паровой утюг для быстрого и легкого глажения.

Вместо дистиллированной воды можно использовать обычную воду.

Добавьте в смесь несколько капель эфирного масла для дополнительного аромата.

Напомним, мы уже писали, как выгладить постельное белье без утюга.

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