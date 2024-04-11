Как выгладить одежду без утюга: впечатляющий лайфхак от хозяек
Устали от утюжка? Не тратьте время на эту рутинную работу! Существует простой и эффективный способ разгладить одежду без утюга.
Для него вам понадобится дистиллированная вода – 125 мл, кондиционер для белья – 1 столовая ложка, уксус – 1 столовая ложка. Об этом пишет Share.info.
Инструкция:
- Смешайте все ингредиенты в пульверизаторе.
- Тщательно встряхните.
- Распылите средство на мятую одежду.
- Разгладьте складки руками.
- Наслаждайтесь чистоплотной одеждой без лишних усилий!
Чем полезен этот лайфхак:
- Быстро и легко разглаживает складки.
- Придает одежде приятный аромат.
- Экономит время и электроэнергию.
- Безопасный для любых типов тканей.
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Совет:
- Чтобы одежда после стирки была менее мятой, отжимайте ее на низких оборотах и сразу развешивайте.
Дополнительные лайфхаки:
- Используйте паровой утюг для быстрого и легкого глажения.
- Вместо дистиллированной воды можно использовать обычную воду.
- Добавьте в смесь несколько капель эфирного масла для дополнительного аромата.
Напомним, мы уже писали, как выгладить постельное белье без утюга.
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