Как выглядит правильный завтрак

Добавить себе утреннюю бодрость можно по-разному (обсветиться солнышком, подвигаться), а также приготовить завтрак с выраженным тонизирующим эффектом.

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Це стосується присутності продуктів, з яких синтезуються збуджуючі нейромедіатори (тобто посередники, які підтримують мозок у стані бадьорості, активності, допомагають краще сприймати інформацію, залишатися фізично витривалим протягом дня). Таким "енергетичним" медіатором є глутамінова кислота, яка не залишає без роботи жодну клітину мозку. В результаті ми добре думаємо і добре все запам'ятовуємо.

Глутамінова кислота захищає мозок від своєрідного "перегріву", а точніше -- від накопичення аміаку, що буває при інтенсивній розумовій діяльності. Глутамінова кислота -- це захист мозку від старіння та нейродегенерації. Вона ж є основним компонентом для синтезу дуже важливого нейромедіатора - ГАМК (або гама-аміномасляної кислоти), яка робить нас спокійними, захищає від безпричинної тривожності, безсоння, серцебиття, відчуття комка в горлі та інших, не дуже приємних відчуттів.

Тобто незначна присутність глутамінової кислоти в першій половині дня дає змогу організму самому підтримувати цей баланс бадьорості та розслаблення протягом дня.

Про глутамінову кислоту Ви, мабуть, дуже багато чули, бо її присутність дає цей "п'ятий смак" - умамі (з японської перекладається, як "апетитний смак", бо вперше синтезував глутамінову кислоту японець Кікуне Ікеда, а потім її почали додавати майже всюди і в надмірних кількостях, щоб надати характерного "м'ясного" смаку стравам).

Рекордсменом по вмісту глутамінової кислоти є сир пармезан, а вже потім за ним з відривом ідуть зелений горошок, курятина, скумбрія, тріска, лосось і яйця. Ну і ще нежирний бульйон, на якому можна варити і супи, і каші, що часто рекомендується для кволих, ослаблених і просто втомлених людей. А ще глутамінова кислота сприяє нормалізації білкового та вуглеводного обміну, покращує енергетичне забезпечення головного мозу, підвищує стійкість до гіпоксії (дефіциту кисню), допомагає відновлюватися після фізичних навантажень, підвищує витривалість (допомагає утилізувати лактат, зменшує втому).

Тому рибка на сніданок чи варені/свіжі овочі, посипані пармезаном, чи вівсяна каша, зварена на нежирному курячому бульйоні з овочами -- це не щось "хм, незвично", а дуже навіть енергетично.