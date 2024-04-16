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Как выгнать улиток из сада: поможет один действенный метод

Цихоцкая Мария

Как выгнать улиток из сада: поможет один действенный метод

Улитки часто встречаются во многих садах и вредят растениям. Эксперт по садоводству Эми, также известная в Интернете как "Садовник-самоучка", поделилась своими бюджетными и эффективными методами защиты от улиток, которые помогут вам сохранить ваш сад в безопасности. Видео о том, как она борется с улитками она выставила на своей странице ТикТок.

Как защитить растение от улиток:

Поставьте растение в горшок. Поднимите горшок на металлическую подставку.

Смажьте вазелином края и ножки подставки.

Разместите медные губки для чистки вокруг основания растения.

Опрыскайте растение чесночным спреем.

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Дополнительные советы:

  • Регулярно осматривайте растения на наличие улиток.
  • Собирайте улиток вручную или используйте ловушки.
  • Создайте барьер из яичной скорлупы или гравия вокруг растений.
  • Высаживайте растения, которые улитки не любят, например, лаванду или розмарин.

Важно:

  • Эти методы лучше всего использовать в комплексе.
  • Эффективность может зависеть от вида улиток и погодных условий.
  • Для лучшего результата сочетайте эти методы с другими экологически безопасными способами борьбы с вредителями.

Напомним, мы уже писали, что высадить возле кустов и деревьев весной, чтобы прогнать улиток.

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