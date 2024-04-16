Как выгнать улиток из сада: поможет один действенный метод
Улитки часто встречаются во многих садах и вредят растениям. Эксперт по садоводству Эми, также известная в Интернете как "Садовник-самоучка", поделилась своими бюджетными и эффективными методами защиты от улиток, которые помогут вам сохранить ваш сад в безопасности. Видео о том, как она борется с улитками она выставила на своей странице ТикТок.
Как защитить растение от улиток:
Поставьте растение в горшок. Поднимите горшок на металлическую подставку.
Смажьте вазелином края и ножки подставки.
Разместите медные губки для чистки вокруг основания растения.
Опрыскайте растение чесночным спреем.
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Дополнительные советы:
- Регулярно осматривайте растения на наличие улиток.
- Собирайте улиток вручную или используйте ловушки.
- Создайте барьер из яичной скорлупы или гравия вокруг растений.
- Высаживайте растения, которые улитки не любят, например, лаванду или розмарин.
Важно:
- Эти методы лучше всего использовать в комплексе.
- Эффективность может зависеть от вида улиток и погодных условий.
- Для лучшего результата сочетайте эти методы с другими экологически безопасными способами борьбы с вредителями.
Напомним, мы уже писали, что высадить возле кустов и деревьев весной, чтобы прогнать улиток.
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