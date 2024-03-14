Как выйти из токсичных и абьюзивных отношений: советы психолога
Токсичные отношения – это яд для вашей жизни. Они разрушают самооценку, вызывают постоянный стресс и тревогу, и ничего кроме вреда не приносят.
Выход из токсических отношений – это сложный, но необходимый шаг. Сделайте его, и ваша жизнь наладится. Подробнее об этом рассказали ТСН.
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Как же узнать, что вы находитесь в токсических отношениях?
- Постоянная напряженность и конфликты. Вы часто ссоритесь, даже по пустякам.
- Контроль и манипулирование. Ваш партнер пытается контролировать ваши действия, мысли и чувства.
- Чувство неполноценности. Вам постоянно говорят, что вы недостаточно хороши.
- Изоляция. Ваш партнер пытается изолировать вас от друзей и семьи.
- Физическое или эмоциональное насилие. Ваш партнер вас бьет, оскорбляет или угрожает вам.
- Чувство беспомощности. Вам кажется, что вы ничего не можете изменить.
Если вы видите эти признаки в своих отношениях, нужно немедленно действовать!
Вот несколько советов, как выйти из токсичных отношений:
- Обратитесь за поддержкой. Расскажите о своей проблеме друзьям, семье или психологу.
- Составьте план. Подумайте, где вы будете жить, как будете себя обеспечивать и как будете общаться с вашим партнером после расставания.
- Не бойтесь обращаться за помощью. Если ваш партнер вас бьет, обратитесь в полицию или в центр помощи жертвам домашнего насилия.
- Помните, что вы не одиноки. Многие пережили то, что переживаете вы.
- Вы имеете право на счастливую жизнь. Не позволяйте никому вас обижать.
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