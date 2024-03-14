Как выйти из токсичных и абьюзивных отношений: советы психолога

Токсичные отношения – это яд для вашей жизни. Они разрушают самооценку, вызывают постоянный стресс и тревогу, и ничего кроме вреда не приносят.

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Выход из токсических отношений – это сложный, но необходимый шаг. Сделайте его, и ваша жизнь наладится. Подробнее об этом рассказали ТСН.

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Как же узнать, что вы находитесь в токсических отношениях?

Постоянная напряженность и конфликты. Вы часто ссоритесь, даже по пустякам.

Вы часто ссоритесь, даже по пустякам. Контроль и манипулирование. Ваш партнер пытается контролировать ваши действия, мысли и чувства.

Чувство неполноценности. Вам постоянно говорят, что вы недостаточно хороши.

Вам постоянно говорят, что вы недостаточно хороши. Изоляция. Ваш партнер пытается изолировать вас от друзей и семьи.

Ваш партнер пытается изолировать вас от друзей и семьи. Физическое или эмоциональное насилие. Ваш партнер вас бьет, оскорбляет или угрожает вам.

Ваш партнер вас бьет, оскорбляет или угрожает вам. Чувство беспомощности. Вам кажется, что вы ничего не можете изменить.

Если вы видите эти признаки в своих отношениях, нужно немедленно действовать!

Вот несколько советов, как выйти из токсичных отношений:

Обратитесь за поддержкой. Расскажите о своей проблеме друзьям, семье или психологу.

Расскажите о своей проблеме друзьям, семье или психологу. Составьте план. Подумайте, где вы будете жить, как будете себя обеспечивать и как будете общаться с вашим партнером после расставания.

Подумайте, где вы будете жить, как будете себя обеспечивать и как будете общаться с вашим партнером после расставания. Не бойтесь обращаться за помощью. Если ваш партнер вас бьет, обратитесь в полицию или в центр помощи жертвам домашнего насилия.

Если ваш партнер вас бьет, обратитесь в полицию или в центр помощи жертвам домашнего насилия. Помните, что вы не одиноки. Многие пережили то, что переживаете вы.

Многие пережили то, что переживаете вы. Вы имеете право на счастливую жизнь. Не позволяйте никому вас обижать.

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