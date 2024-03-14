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Как выйти из токсичных и абьюзивных отношений: советы психолога

Игорь Романько

Как выйти из токсических отношений

Токсичные отношения – это яд для вашей жизни. Они разрушают самооценку, вызывают постоянный стресс и тревогу, и ничего кроме вреда не приносят.

Выход из токсических отношений – это сложный, но необходимый шаг. Сделайте его, и ваша жизнь наладится. Подробнее об этом рассказали ТСН.

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Как же узнать, что вы находитесь в токсических отношениях?

  • Постоянная напряженность и конфликты. Вы часто ссоритесь, даже по пустякам.
  • Контроль и манипулирование. Ваш партнер пытается контролировать ваши действия, мысли и чувства.
  • Чувство неполноценности. Вам постоянно говорят, что вы недостаточно хороши.
  • Изоляция. Ваш партнер пытается изолировать вас от друзей и семьи.
  • Физическое или эмоциональное насилие. Ваш партнер вас бьет, оскорбляет или угрожает вам.
  • Чувство беспомощности. Вам кажется, что вы ничего не можете изменить.

Если вы видите эти признаки в своих отношениях, нужно немедленно действовать!

Вот несколько советов, как выйти из токсичных отношений:

  • Обратитесь за поддержкой. Расскажите о своей проблеме друзьям, семье или психологу.
  • Составьте план. Подумайте, где вы будете жить, как будете себя обеспечивать и как будете общаться с вашим партнером после расставания.
  • Не бойтесь обращаться за помощью. Если ваш партнер вас бьет, обратитесь в полицию или в центр помощи жертвам домашнего насилия.
  • Помните, что вы не одиноки. Многие пережили то, что переживаете вы.
  • Вы имеете право на счастливую жизнь. Не позволяйте никому вас обижать.

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