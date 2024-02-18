Как выкупать кота и остаться в живых: эксперты поделились советами

Всем известно, что кошки не любят воду. И если вы новичок в мире владельцев кошек, купание вашего пушистого друга может показаться вам невыполнимой задачей.

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Однако специалисты утверждают – выкупать кота достаточно выполнимая миссия. Следуя 9 простым шагам, вы сможете сделать купание кота менее стрессовым для вас обоих.

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Первый шаг – наденьте толстые перчатки до локтя, чтобы защитить руки от царапин. Используйте подтяжку, чтобы удерживать кота, не касаясь его.

Затем наберите теплой воды в тазик и подготовьте ведро с теплой водой и корзину, чтобы слить шампунь с животного. Можно использовать воронку из душа, если будете купать животное в ванной или душевой кабинке.

Подготовьте полотенца, шампунь для кошек.

В подготовленный тазик поместите животное и прикрепите подтяжку, чтобы животное не убегало. Смочите шерсть водой и нанесите шампунь на тело и голову кота, избегая глаз. Если будете мыть кота в ванной или душевой кабинке, застелите ему под лапки полотенце.

Промойте животное шампунем и смойте. После купания укутайте в полотенце, подержите на руках и успокойте нервное животное. Затем выпустите, чтобы кот обсох на воздухе.

Специалисты советуют начинать купать кошек, когда они еще котятами, чтобы они привыкли к процедуре. А взрослых кошек купайте редко, только при необходимости. Кошек без шерсти нужно купать раз в неделю, используя специальные средства и перчатки для душа, или тряпки из микрофибры.

Также, если ваша кошка не привыкла быть мокрой, не сразу купайте ее. Вместо этого медленно разрешите им освоиться с водой в течение нескольких дней или недель. Попытайтесь капать водой на их тело или использовать влажную ткань для лап. Если кошка чувствует себя некомфортно, остановитесь и повторите попытку позже, чтобы не напрягать ее. Если ваша кошка никогда раньше не была в ванной, приучите ее к этой территории, позволив ей исследовать. Попробуйте пустить воду в ванную или раковину, чтобы она привыкла к звуку течей воды.

Наградите кота за мытье. Это непременно. Если вы хотите, чтобы ваш кот снова захотел принять ванную, вы должны вызвать у него положительную ассоциацию с этим процессом. Дайте им их любимый влажный корм, кошачью мяту или другое лакомство. Если животное ассоциирует купание с получением вкусного лакомства, то вскоре захочет еще раз искупаться в ванной.

Обязательно хвалите свою кошку, гладя ее, рассказывая, как она хороша и уделяйте ей много внимания, когда купание закончено. Они, скорее всего, будут чувствовать себя уязвимыми и испуганными, если не будут чувствовать себя любимыми, поэтому ваша привязанность будет иметь большое значение.

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