Как вылечить горло в домашних условиях: 7 действенных и бюджетных способов

Зима – это время простуд и гриппа. Один из самых распространенных симптомов этих заболеваний – боль в горле. Это может быть очень неприятно, и может усложнить еду и питье.

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Об этом пишет Ukr.media.

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К счастью существует ряд домашних средств, которые могут помочь облегчить боль в горле. Вот несколько советов:

Полоскайте горло соленой водой. Соль обладает антисептическими свойствами, которые могут помочь убить вызывающие воспаления бактерии. Растворите 1/2 чайной ложки соли в стакане теплой воды и полощите горло в течение 30 секунд несколько раз в день.

Принимайте тёплые напитки. Теплый чай или молоко с медом может помочь увлажнить горло и облегчить боль. Мед также обладает антибактериальными свойствами.

Всасывайте пастилки для горла. Пастилки для горла, содержащие ментол или эвкалипт, могут помочь успокоить боль и воспаление.

Употребляйте много жидкости. Употребление достаточного количества жидкости поможет предотвратить обезвоживание, что может усилить боль в горле.

Вдыхайте пар. Вдыхание пара может помочь снять отек и боль в горле. Вы можете сделать это, принимая горячий душ или вдыхая пар из миски с горячей водой.

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