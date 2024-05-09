Как вымыть гору посуды всего за 10 мин: поможет простая хитрость

Когда вы принимаете гостей или накрываете праздничный ужин, часто после этого возникает проблема с кипой немытой посуды. Чтобы избежать длительного простаивания у раковины, можно применить простой метод.

Благодаря этой хитрости, ваши тарелки и чашки станут идеально чистыми всего за 10 минут. Это даст вам возможность отдохнуть или посвятить время более приятным занятиям, пишет Ukr.Media.

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Для облегчения процесса мытья посуды, рекомендуется ее предварительно замочить. Используйте для этого миску, тазик или другую подходящую емкость. Залейте ее водой и добавьте небольшое количество моющего средства.

Поместите грязную посуду в приготовленный мыльный раствор и оставьте на пару часов. После этого вернитесь на кухню и приступайте к удалению остатков пищи, которые будут легко отходить от поверхности посуды.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что вы можете сделать собственное средство для мытья посуды, используя легкодоступные ингредиенты.

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