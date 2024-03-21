Как выращивать лук на подоконнике и получить как можно больше зелени
Хотите иметь под рукой свежую зелень и ароматные луковички в течение года? Выращивайте лук на подоконнике! Это легко, приятно и полезно.
Для стимуляции роста перед посадкой замочите дольки лука в теплой воде на 12 часов. Попытайтесь вырастить лук на подоконнике, и вы будете приятно удивлены результатом, пишет noviydoctor.com.
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1. Выбор сорта.
Для подоконника подходят компактные сорта: зеленый лук, шнит-лук.
2. Подготовка емкости и грунта.
Вам понадобится глубокий контейнер с дренажными отверстиями, дренажный слой (камни, гравий) и легкая, плодородная почва.
3. Посадка лука.
Разделите лук на зубчики (если используете обычный) или используйте молодые рассаду. Заглубьте зубчики на 2-3 см во влажную почву.
4. Уход за растениями.
Обеспечьте им яркое освещение, умеренную температуру, регулярный полив (без переувлажнения) и комплексное удобрение раз в месяц.
5. Уборка урожая.
Собирайте лук, когда листья становятся зелеными и длинными, а головки достигают нужного размера.
Преимущества выращивания лука на подоконнике:
- Свежая зелень в течение года.
- Простой уход.
- Вкусные и ароматные блюда.
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