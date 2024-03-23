Как вырастить авокадо на подоконнике: стопроцентный способ
Мечтаете о собственном авокадо-дерево, что будет украшать ваш дом? Не тратьте деньги на взрослые растения! Вырастите авокадо из косточки – это увлекательно и просто!
Выращивание авокадо из косточки – это интересный эксперимент, который может подарить вам экзотическую красотку на вашем подоконнике, пишет dim.novyny.
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Какое авокадо подходит для проращивания?
- Выбирайте спелый плод любого сорта.
- Обратите внимание на размер косточки: чем она больше, тем лучше.
Как прорастить косточку авокадо?
Существует три популярных метода:
1. Простой:
- Посадите неочищенную косточку на 2/3 в грунт.
- Поливайте раз в неделю.
- Этот метод не всегда дает результат.
2. Самый популярный:
- Проткните косточку зубочистками по экватору.
- Зафиксируйте ее над водой в глубокой посуде.
- Следите за уровнем воды.
3. С очисткой:
- Снимите кожуру с косточки.
- Поместите в воду на 1/3.
- Этот метод дает более быстрые ростки.
Совет:
- Используйте очищенную или отстоявшуюся воду комнатной температуры.
- Подождите росток от 1 недели до 3 месяцев.
Как посадить пророщенную косточку?
- Выберите просторный горшок с дренажными отверстиями.
- Заполните его рыхлой, питательной почвой.
- Посадите косточку тупой стороной вниз на 3 см.
- Можно посадить 3 косточки для красивого переплетения стеблей.
- Поставьте горшок в западное окно с рассеянным светом.
Как ухаживать за авокадо?
- Поливайте, когда почва просохнет на 5 см.
- Не допускайте переувлажнения.
- Поддерживайте комнатную температуру (не ниже 20°C).
- Регулярно опрыскивайте воздух вокруг растения.
- Пересаживайте авокадо каждую весну до 4 лет, затем – раз в 3 года.
Когда цветет и плодоносит авокадо?
- Первые цветы появляются на 3-й год.
- Для плодоношения нужны саженцы разного пола для опыления.
- В домашних условиях получить плоды сложно.
- Вкус домашних плодов может отличаться от магазинных.
Болезни и вредители авокадо:
- Чаще растение поражает паутинный клещ и щитовка.
- Для борьбы с ними используйте инсектициды.
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