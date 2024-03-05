Как вырастить большие и сочные томаты: секреты ухода за рассадой

Устали от мелких и невкусных помидоров? Мечтаете о сочных и больших плодах, которые изобиловали вашим огородом? Тогда вам обязательно понадобятся четыре секрета от опытных дачников.

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Благодаря этим простым секретам сайта noviydoctor вы сможете вырастить на своем огороде роскошные томаты, которые порадуют вас своим размером, вкусом и ароматом. Не забывайте о качественном уходе за томатами в течение всего сезона, и ваш урожай будет еще лучше.

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1. Правильное формирование куста.

Удаляйте нижние листья и пасынки, чтобы растение не тратило энергию на них, а сосредоточилось на развитии плодов.

2. Поддержка и опора.

Установите опоры для кустов, чтобы они не ломались под тяжестью плодов.

3. Регулярное ограничение роста.

Обрезайте верхушки и пасынки, чтобы куст был компактным, а все силы уходили на развитие плодов.

4. Правильная подкормка и полив.

Используйте удобрения для томатов и регулярно поливайте растения, чтобы им хватало влаги и питательных веществ.

Напомним, мы уже писали о шести ошибках, которые уничтожат рассаду.

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