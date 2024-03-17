Как вырастить большую редиску: действенные лайфхаки от огородников

Хотя на первый взгляд уход за редиской может казаться простым, для того чтобы она выросла большой и сочной, необходимо приложить немало усилий и времени. В частности важно использовать стимуляторы роста этой овощной культуры.

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Семена редиса высевают на грядке рядами, делая бороздки глубиной не менее 2-3 сантиметров. Расстояние между строк должно составлять около 15 сантиметров. После этого грядку обильно поливают, а когда вода полностью впитается, разлагают семена. Об этом пишет ТСН.

Выращивание редиса будет на 80% более успешным, если должным образом обогатить почву, чтобы растение могло извлечь из него все необходимые для роста микроэлементы.

Эта овощная культура нуждается в фосфорных, азотных и, прежде всего, калийных удобрениях. Однако специалисты уверены, что их можно не покупать в специализированных магазинах, а воспользоваться народными средствами. К примеру, на каждой кухне есть дрожжи.

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Для приготовления дрожжевого раствора возьмите 100 г сухих дрожжей и залейте 10 литрами воды. Тщательно перемешайте и оставьте на ночь. После этого влейте удобрение между рядами.

Обработанный этим продуктом овощ будет сочным, вкусным и очень большим. Он прорастет быстрее обычного. А для повышения эффекта удобрение можно вносить под корень и опрыскивать листья.

Огородники также считают, что для придания редиске насыщенного вкуса ее нужно подкармливать удобрениями, содержащими серу.

Напомним, мы уже писали, как вырастить идеальную редиску.

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