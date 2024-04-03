Кому запрещено употреблять семена льна, чтобы не навредить здоровью

Кто не слышал о целебных свойствах семян льна? Эти маленькие зернышки – настоящий колодец полезных веществ, которые могут помочь нам во многих аспектах здоровья.

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Еще Гиппократ рекомендовал употреблять лен для улучшения пищеварения и снятия воспалений. И современные исследования подтверждают его правоту, пишет espreso.tv.

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Чем же так полезны семена льна?

Богатый химический состав. Лен содержит белок, пищевые волокна, жиры, витамины (Е, С, К, А, группы В), микроэлементы (цинк, марганец, железо, медь), органические кислоты, ферменты, липиды, фитостеролы, полисахариды.

Омега-3. Лен – рекордсмен по содержанию этой ценной кислоты, которая не синтезируется в организме. Омега-3 улучшает работу сердца, мозга, иммунитета, борется с воспалениями.

Лен – рекордсмен по содержанию этой ценной кислоты, которая не синтезируется в организме. Омега-3 улучшает работу сердца, мозга, иммунитета, борется с воспалениями. Польза для желудочно-кишечного тракта. Лен обволакивает стенки желудка, снимает воспаление, улучшает пищеварение, помогает при язве, гастрите.

Лен обволакивает стенки желудка, снимает воспаление, улучшает пищеварение, помогает при язве, гастрите. Очищение организма. Лен выводит шлаки, токсины, паразиты.

Лен выводит шлаки, токсины, паразиты. Снижение холестерина. Лен помогает снизить "вредный" холестерин, что улучшает работу сердца и сосудов.

Женское и мужское здоровье. Лен нормализует гормональный баланс у женщин, замедляет старение, у мужчин – улучшает репродуктивную функцию.

Лен нормализует гормональный баланс у женщин, замедляет старение, у мужчин – улучшает репродуктивную функцию. Другие полезные свойства. Лен укрепляет иммунитет, борется с раком, нормализует обмен веществ, сахар, давление, улучшает память, заживляет раны.

Противопоказания:

Аллергия на лен

Гепатит

Непроходимость кишечника

Холецистит, панкреатит, колит (острая фаза)

Беременность (с осторожностью)

Некоторые другие заболевания

Как употреблять:

Добавляйте в каши, йогурты, салаты.

Замачивайте в воде и пейте слизь

Измельчайте и употребляйте с медом

Делайте отвары, настои

Помните:

Семена льна – это не панацея, а только дополнение к здоровому образу жизни.

Не употребляйте лен бесконтрольно, соблюдайте рекомендованные дозы.

Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть какие-то заболевания.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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