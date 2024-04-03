Как вырастить гигантские арбузы на своем огороде: секретный метод

Кто не любит спелые, сочные и сладкие арбузы? Но не все знают, что полакомиться ими можно не только на юге, но и в более прохладных регионах. Секрет прост – выращивание арбузов рассадным способом.

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Сегодня мы поделимся с вами секретами, как вырастить здоровую и крепкую рассаду арбузов, чтобы получить богатый урожай. Соблюдая эти несложные правила, вы сможете вырастить сочные и сладкие арбузы на собственном участке, даже если живете не на юге, пишет noviydoctor.com.

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Подготовка семян:

Выбирайте семена, подходящие для вашего климата.

Отбракивайте мелкие и деформированные семена.

Прогрейте семена в термосе с горячей водой в течение 2 часов.

Обеззараживайте семена в растворе марганцовки.

Прорастите семена во влажной марле.

Посев семян:

Используйте отдельные контейнеры не менее 500 мл.

Сделайте дренажные отверстия и насыпьте на дно керамзит.

Заполните контейнеры грунтом для огурцов, дыни и арбуза.

Сделайте лунки глубиной 3 см и уложите проросшие семена.

Присыпьте грунтом и обильно полейте.

Накройте пленкой и поставьте в теплое место до появления всходов.

Уход за рассадой:

Когда появится лестница, перенесите контейнеры на подоконник.

Поддерживайте оптимальную температуру: 21°C днем и 18°C ночью.

Обеспечьте рассаду 12-часовым световым днем.

Умеренно поливайте отстоявшейся водой комнатной температуры.

Подкармливайте рассаду дважды: через неделю после всходов минеральными удобрениями, а перед высадкой – раствором древесной золы.

В сутки до высадки в открытый грунт оставьте рассаду на улице под укрытием.

Высаживайте рассаду арбузов в открытый грунт, когда она будет иметь 3 настоящих листика, а почва прогреется до 18°C.

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