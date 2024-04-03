Как вырастить гигантские арбузы на своем огороде: секретный метод
Кто не любит спелые, сочные и сладкие арбузы? Но не все знают, что полакомиться ими можно не только на юге, но и в более прохладных регионах. Секрет прост – выращивание арбузов рассадным способом.
Сегодня мы поделимся с вами секретами, как вырастить здоровую и крепкую рассаду арбузов, чтобы получить богатый урожай. Соблюдая эти несложные правила, вы сможете вырастить сочные и сладкие арбузы на собственном участке, даже если живете не на юге, пишет noviydoctor.com.
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Подготовка семян:
- Выбирайте семена, подходящие для вашего климата.
- Отбракивайте мелкие и деформированные семена.
- Прогрейте семена в термосе с горячей водой в течение 2 часов.
- Обеззараживайте семена в растворе марганцовки.
- Прорастите семена во влажной марле.
Посев семян:
- Используйте отдельные контейнеры не менее 500 мл.
- Сделайте дренажные отверстия и насыпьте на дно керамзит.
- Заполните контейнеры грунтом для огурцов, дыни и арбуза.
- Сделайте лунки глубиной 3 см и уложите проросшие семена.
- Присыпьте грунтом и обильно полейте.
- Накройте пленкой и поставьте в теплое место до появления всходов.
Уход за рассадой:
- Когда появится лестница, перенесите контейнеры на подоконник.
- Поддерживайте оптимальную температуру: 21°C днем и 18°C ночью.
- Обеспечьте рассаду 12-часовым световым днем.
- Умеренно поливайте отстоявшейся водой комнатной температуры.
- Подкармливайте рассаду дважды: через неделю после всходов минеральными удобрениями, а перед высадкой – раствором древесной золы.
- В сутки до высадки в открытый грунт оставьте рассаду на улице под укрытием.
Высаживайте рассаду арбузов в открытый грунт, когда она будет иметь 3 настоящих листика, а почва прогреется до 18°C.
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