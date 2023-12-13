Как вырастить гортензии дома: советы садоводов

Гортензии – это прекрасные цветы, которые часто ассоциируются с летним периодом. Хотя их обычно считают уличными растениями, их можно выращивать в домашних условиях.

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С надлежащим уходом комнатные гортензии могут цвести в течение нескольких месяцев, добавляя красоты и очарования вашему дому сообщает Real Simple.

Какой сорт гортензии выбрать?

Для выращивания в домашних условиях лучше всего подходит гортензия макрофила. Этот сорт имеет большие, яркие цветы, доступные в разных цветах, включая синий, фиолетовый, розовый и белый.

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Какое освещение нужно гортензиям?

Гортензиям требуется яркое косвенное освещение. Они могут выдерживать некоторую тень, но слишком много тени может привести к тому, что они не будут цвести.

Как поливать гортензии?

Гортензии следует поливать регулярно, но не слишком часто. Почва должна быть влажной, но не мокрой. Когда вы поливаете гортензию, дайте воде стечь из дренажных отверстий в горшке.

Какая почва и удобрение нужны гортензиям?

Гортензии лучше растут в хорошо дренированной слабокислой почве. Вы можете купить готовую почву для гортензий или приготовить ее самостоятельно, смешав равное количество торфа, компоста и песка. Гортензии также следует удобрять регулярно, особенно во время активного роста и цветения. Используйте удобрения для растений в соответствии с инструкциями на упаковке.

Когда обрезать гортензию?

Гортензии не нуждаются в сильной обрезке. Лучшее время для обрезки – сразу после окончания цветения. Вы можете удалить отцветшие цветы, чтобы растение выглядело аккуратно.

Можно ли взорвать комнатные гортензии на открытом воздухе?

Выращенные гортензии можно высаживать в саду. Прежде чем перенести их на улицу, убедитесь, что угроза заморозков миновала. Выберите частично солнечное место, где можно разместить куст. Затем внесите удобрение согласно инструкции.

Как продолжить цветение гортензии?

Чтобы цветение гортензий длилось дольше, следуйте этим советам:

Поливайте растение регулярно, но не слишком часто.

Держите растение в холодном помещении.

Если края листьев становятся коричневыми, возможно, в комнате слишком тепло.

Если цветы выглядят сухими, возьмите распылитель и слегка опрыскивайте их.

Как сделать так, чтобы комнатные гортензии цвели ежегодно?

При надлежащем уходе гортензии могут цвести ежегодно. Вот несколько советов:

Когда цветочные головки начнут буреть, обрежьте их. Если вы не выносите их на улицу, вам понадобится принудительный период покоя осенью и зимой. Переместите растение в неотапливаемое помещение с температурой около 15 градусов. Землю в горшках нужно держать в сухом состоянии, но слегка поливайте, если это необходимо, чтобы предотвратить увядание.

Выращивание гортензий в домашних условиях – это отличный способ добавить красоты и обаяния вашему дому. С надлежащим уходом эти прекрасные цветы могут цвести в течение нескольких месяцев, доставляя вам радость и удовольствие.

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