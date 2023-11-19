Как вырастить густой и ароматный укроп на подоконнике на зиму: простые советы

Укроп – неотъемлемая составляющая многих блюд, но зимой его цена может поражать. Если вы хотите наслаждаться свежим укропом в любой сезон, попробуйте вырастить его на своем подоконнике.

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Выберите окно, выходящее на юг, восток или запад, чтобы обеспечить растениям оптимальное освещение. Что касается сортов, среднеспелые и позднеспелые наиболее подходят, поскольку именно они формируют кусты, пишет prostoway.

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Используйте все контейнеры с дренажными отверстиями. Глубина тары – 15-20 см. Грунт можно взять из огорода, предварительно обработав его кипятком или горячей духовкой. Также можно использовать готовую почву для комнатных растений.

Сейте на глубину 1-2 см. Покройте пленкой, которую следует ежедневно переворачивать во избежание конденсата. Когда появится лестница, снимите пленку. Семена могут прорастать долго, поэтому перед посевом его рекомендуется держать в теплой воде в течение 48 часов, меняя воду каждые 6-8 часов.

Укроп будет отлично расти при температуре 10-20 градусов, с 12-15 часами освещения, регулярным поливом и сбрызгиванием растений ежедневно, особенно если в помещении сухо.

Попытайтесь этот простой подход и наслаждайтесь свежим укропом в течение всего года, не зависимо от сезона.

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