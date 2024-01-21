Как вырастить крепкую рассаду сладкого перца для богатого урожая: полезные советы
Сладкий перец – одна из самых популярных овощных культур в садоводстве. Для того чтобы получить хороший урожай, важно вырастить крепкую и здоровую рассаду.
Лучшее время для посева семян перца – середина или конец февраля. Для посадки нужно использовать почвосмесь с кислотностью рН 6,6-5. В покупную землю обязательно добавьте кокосовый субстрат и полкилограмма просеянного песка для рыхлости и воздухопроницаемости, пишет ukr.media.
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Перед посевом семена нужно продезинфицировать. Для этого замочите их на 15 минут в растворе хлоргексидина.
Семена высаживайте на глубину 1,5-2 см на расстоянии 3 см друг от друга.
После посева семян землю нужно увлажнить. Для этого используйте домашний разбрызгиватель. Разбрызгивайте воду не жалея, чтобы она равномерно распределилась и не создаст эффект заболоченности.
Рассаду перца нужно держать в теплом месте с температурой воздуха не ниже 20-22 градусов. Всходы появятся через 7-10 дней после посева.
После появления всходов пленку нужно снять. Поливайте рассаду теплой водой, когда верхний слой почвы подсохнет. Раз в неделю подкармливайте рассаду комплексным минеральным удобрением.
Через 50-60 дней после посева рассаду можно высаживать в открытый грунт.
Советы для выращивания крепкой рассады перца
- Используйте качественные семена.
- Продезинфицируйте семена перед посевом.
- Сейте семена на глубину 1,5-2 см.
- Поливайте рассаду теплой водой, когда верхний слой почвы подсохнет.
- Подкармливайте рассаду комплексным минеральным удобрением раз в неделю.
Следуя этим советам, вы сможете вырастить крепкую и здоровую рассаду перца, которая даст хороший урожай.
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