Куркума – постоянный ингредиент азиатской кухни. Эта специя ярко-желтого цвета украсит кари и тушеные блюда, и ее легко вырастить дома.

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Издание Sante Plus рассказало, как вырастить куркуму в домашних условиях. Оказывается, что это очень легко, и можно сделать на балконе или в саду.

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Чтобы посадить это многолетнее травянистое растение, вам необходимо выполнить несколько условий:

богатая, дренированная и свежая почва;

расположение в достаточно солнечном месте, но вдали от ветра;

полное пребывание на солнце не рекомендуется.

Период посадки куркумы приходится на период с февраля по май, а период цветения начинается с июня и заканчивается в сентябре. Выращивать его можно в горшке с песчаной почвой или в земле. Что касается соцветия, то они начинают появляться спустя три года.

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Особенности выращивания куркумы

Чтобы лучше поддерживать и выращивать это многолетнее растение, вам необходимо соблюдать следующие условия:

1. Необходимо следить, чтобы субстрат был достаточно увлажнен. Как только вы почувствуете, что растение нуждается в поливе, опрыскивайте его листья дождевой водой.

2. С начала весны обязательно замените почву, если вы выращиваете растение в горшке.

3. Добавьте редкие удобрения ежемесячно во время цветения. Растения требуется фосфор.

4. Как только вы заметите сухие стебли и отмершие листья, удалите их.

Что касается размножения куркумы, то его можно проводить в весенний период. Для этого вам придется разделить корневище, на котором должна быть одна почка или несколько.

Как только листья высохнут, можно начинать сбор куркумы.

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