Как вырастить манго из косточки без особого труда: пошаговая инструкция с видео

Выращивание манго из косточки – довольно простой процесс. Если знать некоторые правила, то с этой задачей легко справится даже ребенок.

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Шаг за шагом, следуя простой инструкции, вы сможете вырасти настоящее манговое дерево из косточки. Выбирайте спелый и мягкий плод, вытяните косточку и перейдите к обработке семян.

Между тем, когда ваши манговые семена будут расти, не забывайте о правильном уходе. Медицинский бинт, раствор перекиси водорода или марганцовки – вот ваши незаменимые помощники. Помните, регулярная поливка, удобрения и обрезка растения – ключи к успешному выращиванию.

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А теперь главный вопрос: сколько времени понадобится, чтобы увидеть первую лестницу мангового дерева. Обычно через 2-3 недели вы уже увидите первые проростки.

Как прорастить манго из косточки, пошаговая инструкция:

В магазине выберите спелое манго. Ищите манго с мягкой, слегка пружинистой кожурой. Избегайте плодов с коричневыми пятнами или впадинами. Зрелое манго будет иметь приятный аромат.

Разрежьте манго пополам вокруг косточки. Осторожно извлеките косточку, стараясь не повредить ее. Очистите косточку от мякоти манго.

Удалите коричневую оболочку из косточки. Замочите косточку в теплой воде на 24-48 часов.

Заверните косточку во влажное бумажное полотенце или мох. Положите косточку в полиэтиленовый пакет или контейнер. Храните пакет или контейнер в теплом месте (20-25°C). Регулярно проверяйте косточку и смачивайте бумажное полотенце или мох.

Когда из косточки вылезет корешок и побег, посадите ее в горшок с грунтом. Оставьте корешок немного над грунтом. Полейте почву и держите ее влажной.

Поставьте растение на солнечное место. Регулярно поливайте почву, но не переувлажняйте ее. Подкармливайте растение удобрением для комнатных растений раз в месяц.

Пересаживайте растение в больший горшок раз в год. Делайте это весной, когда растение начинает активно расти.

Из косточки манго можно вырастить дерево, которое будет плодоносить через 5-7 лет.

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