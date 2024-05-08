Как вырастить пышный и ароматный укроп: секреты опытных огородников
У каждого дачника есть свои секреты получения богатого урожая. И если вы уже знаете, как вырастить чеснок с большими головками, возьмите на вооружение советы по подкормке для его быстрого роста.
Собранные на сайте "Апостроф" советы помогут вам вырастить пышный и ароматный укроп, который станет отличным дополнением к вашим блюдам.
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Подготовка почвы:
- Выбор участка: Сеять укроп лучше всего на солнечном месте с рыхлой почвой.
- Удобрения: Осенью перекопайте участок и внесите азотсодержащие удобрения (перегной, компост, минеральные подкормки).
- Перед посевом: За 2-3 дня до высева обильно полейте почву.
- Севооборот: Соблюдайте севооборот, то есть не сейте укроп на одном месте несколько лет подряд.
Питание:
- Мочевина: Перед посевом полейте почву раствором мочевины (1 ч. л. на 10 л воды). Повторите процедуру через две недели после всходов.
- Коровяк: Для пышного укропа удобрите грядку коровяком, разбавленным водой в пропорции 1:10 (0,5 ведра на 1 м²).
- Перегной: Вместо коровяка можно использовать перегной (полуведра на 1 м²).
Важно:
- Не перекармливайте растения, ведь это может привести к понижению урожая.
- Своевременно поливайте укроп, особенно в жаркую погоду.
- Регулярно пропалывайте грядки.
Напомним, эксперты сказали, когда начинать опрыскивать деревья от вредителей.
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