Как вырастить салат Айсберг дома: полезные советы

Салат Айсберг – не только вкусная и полезная зелень, но и настоящее украшение любого салата. Его хрустящие листья с приятной горчинкой давно завоевали любовь огородников во всем мире.

Сегодня мы поделимся с вами секретами, как вырастить этот замечательный салат в домашних условиях, на грядке или даже на подоконнике. Об этом пишет Главред.

Когда сажать:

Посев семян Айсберга можно проводить с середины апреля по середину июня.

Подготовка почвы:

Для салата нужна плодородная, хорошо дренированная почва. Перед посадкой рекомендуется внести удобрения, богатые азотом. Важно также обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в почве, поэтому его нужно регулярно разрыхлять.

Посев семян:

Высейте семена на расстоянии 5-7 см друг от друга.

Для лучшего прорастания накройте посевы плёнкой.

После появления всходов пленку можно снять.

Полив:

Салат Айсберг любит влагу, поэтому поливать его нужно регулярно, каждые 2-3 дня. Важно не переувлажнять почву, чтобы избежать гнили.

Освещение:

Айсберг – светолюбивая культура. Обеспечьте ему достаточно солнечного света, чтобы листья росли сочными и хрустящими.

Температура:

Оптимальная температура для роста салата – 15-20°C. При более высоких температурах (выше 25°C) кочаны могут не сформироваться, а листья станут горькими.

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Питание:

Для лучшего роста и развития салата рекомендуется раз в 2-3 недели подкармливать его золой или раствором минеральных удобрений.

Уборка урожая:

Собирать салат Айсберг можно через 50-90 дней после посадки, когда початки достигнут 8-10 см в диаметре. Лучше собирать урожай утром, когда листья сочные.

Советы:

Чтобы кочаны салата были плотными, не перебирайте с азотными удобрениями.

Не углубляйте рассаду при пересадке – это может привести к тому, что растение будет расти только листьями.

Для лучшего хранения срежьте кочерыжку салата острым ножом, не ломая его.

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